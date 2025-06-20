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16:29, 20 июня 2025Забота о себе

Россиян предупредили о вызывающем тромбы популярном сахарозаменителе

Профессор Баранова: Подсластитель эритритол провоцирует образование тромбов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Искусственный подсластитель эритритол в больших количествах провоцирует образование тромбов и повышает риск инсультов и инфарктов. Об этой опасности популярного сахарозаменителя предупредила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с aif.ru.

Эксперт рассказала, что эритритол добавляют в выпечку, газировку и другие сладости. При этом, по ее словам, долгое время вещество считалось абсолютно безвредным, потому как в небольшом количестве оно содержится во фруктах. «В 2023 году в журнале Nature Medicine вышла работа ученых из знаменитой Кливлендской клиники, убедительно показывающая, что много эритритола — это очень плохо», — отметила профессор.

По словам Барановой, ученые доказали, что избыток искусственного подсластителя увеличивает риск образования тромбов, которые могут спровоцировать инсульт, инфаркт, тромбоэмболию легочной артерии и ряд других серьезных заболеваний. Специалистка отметила, что вероятность неблагоприятных последствий возрастала при употреблении 30 граммов эритрита.

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