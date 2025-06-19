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16:36, 19 июня 2025Забота о себе

Врач предупредила об опасности красивой клубники

Терапевт Сысоева: Блестящая клубника без пятнышек может содержать нитраты
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Красивая клубника с прилавков может таить в себе неприятные секреты, предупредила врач-терапевт Екатерина Сысоева. Об опасности идеально выглядящих блестящих ягод она рассказала в беседе с РИА Новости.

По словам Сысоевой, в клубнике, арбузе, черешне и абрикосах могут содержаться нитраты — соли азотной кислоты, которые применяются в сельском хозяйстве для улучшения роста овощей и фруктов. «Определить, содержит ли продукт нитраты достаточно легко. Тревожный знак — идеальный фрукт, без точек, пятнышек, который блестит», — объяснила врач.

Кроме того, о нитратах говорят отсутствие вкуса и запаха у клубники. Чтобы убедиться, есть ли в плоде нитраты, Сысоева предложила провести тест, который будет интересен и взрослым, и детям. Она объяснила, что нужно отрезать кусочек плода, опустить его в стакан с водой и посмотреть на реакцию: если вода окрасилась — продукт содержит нежелательные химические элементы и употреблять его в пищу нельзя, поскольку натуральные фрукт или ягода такую реакцию не дают.

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Чтобы удалить с поверхности клубники следы обработки, терапевт посоветовала перед употреблением оставить ягоду в холодной воде не менее чем на 20 минут.

Ранее эксперты из Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию посоветовали не покупать нарезанные фрукты. В противном случае, по их словам, можно заразиться кишечной палочкой.

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