Россиянам пообещали еще один выходной день

Котяков: Минтруд попытается сделать 31 декабря 2026 года выходным днем

При формировании календаря на 2026 год Министерство труда и социальной защиты будет исходить из стремления сделать 31 декабря выходным днем. Об этом заявил руководитель данного ведомства Антон Котяков. Его процитировало РИА Новости.

Он напомнил, что в этом году 31 декабря также сделали нерабочим. Это, по словам министра, даст россиянам возможность подготовиться к праздникам. В частности, накрыть стол для семейного ужина.

Во второй половине мая Котяков рассказывал, что для закрепления 31 декабря в качестве выходного дня необходимо внести соответствующие изменения в российские законы. Тогда же он признался, что не помнит, чтобы в Госдуме или правительстве кто-то выступал с такими инициативами. Также он связывал уровень счастья населения с большим количеством выходных.

Между тем в Госдуме отмечали, что большая часть граждан поддерживает идею о превращении 31 декабря в выходной день с условием, что новогодние каникулы не сократятся ни на один день.