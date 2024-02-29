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12:35, 29 февраля 2024Экономика

В России предложили сделать 31 декабря праздничным днем

Минтруд рассмотрит возможность сделать 31 декабря праздничным днем

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В России предложили сделать 31 декабря праздничным выходным днем. О возможности рассмотрения такого вопроса в беседе с РИА Новости рассказал министр труда РФ Антон Котяков.

«Мне кажется, вообще люди счастливы, когда большее количество выходных. Просто нужно обсуждать 31 число», — заявил глава Минтруда. Котяков напомнил, что в последние несколько лет оно выпадало на выходные дни, однако последний день года не является праздником.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил сделать выходным День Конституции России. По его словам, этот день не менее важен, чем 8 марта, 23 февраля, 4 ноября или 12 июня. Хамзаев подчеркнул, что 12 декабря 1993 года фактически было создано правовое государство.

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Исследование показало, что большинству россиян (59 процентов) легко дался выход на работу после долгих зимних выходных. Аналитики Rambler&Co рассказали, что 63 процентам респондентов очень нравятся новогодние каникулы. При этом 37 процентов респондентов заявили, что их сильно расслабляет такой долгий отдых, и его можно было бы сократить.

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