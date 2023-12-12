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15:22, 12 декабря 2023Россия

В Госдуме захотели ввести новый прадзничный выходной

Депутат Госдумы Хамзаев предложил сделать День Конституции России выходным
Бийсултан Хамзаев

Бийсултан Хамзаев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуме захотели сделать День Конституции России выходным. С этим предложением выступил депутат Султан Хамзаев в беседе с РИА новости.

По его словам, этот день не менее важен, чем 8 марта, 23 февраля, 4 ноября или 12 июня. Хамзаев подчеркнул, что 12 декабря 1993 года фактически было создано правовое государство. «Важно, чтобы этот день был выходным, для дополнительного внимания наших граждан. Это не какой-то дежурный праздник», — заявил парламентарий.

12 декабря в России отмечается 30-летие Конституции. В честь праздника во всех регионах проходят масштабные мероприятия, патриотические митинги и круглые столы. В школах страны организуют тематические классные часы, а в библиотеках и культурных пространствах — выставки и викторины по истории основного закона.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина разговоре с «Лентой.ру» напомнила, что работающие по пятидневному графику россияне будут отдыхать с 30 декабря до 8 января включительно. Парламентарий отметила, что 30 и 31 декабря, а также канун православного Рождества и сам праздник, выпадают на субботу и воскресенье.

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      Константин Лысяков
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