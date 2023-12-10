Россиянам назвали сроки новогодних каникул

Депутат Стенякина сообщила, что россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января

Россияне, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать с 30 декабря до 8 января включительно. Такие сроки новогодних каникул в разговоре с «Лентой.ру» назвала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«В этот раз нашим гражданам, которые работают по пятидневному графику, добавит новогодних выходных уходящий 2023 год — 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. За ними, уже в 2024-м, будет восемь нерабочих дней. То есть выходить с каникул тем, кто на пятидневке, нужно 9 января», — рассказала депутат.

Также Стенякина отметила, что день кануна православного Рождества и сам праздник выпали на субботу и воскресенье.

«Из-за того, что это и так нерабочие праздничные дни, их перенесли на 10 мая и 31 декабря 2024 года», — сообщила она.

Ранее заместитель декана факультета изобразительного искусства и народных ремесел Государственного университета просвещения Лада Монахова перечислила россиянам самые модные образы для встречи Нового года. Специалистка рассказала, что удачно смотреться будут вечернее платье из атласного струящегося материала для дам и насыщенный костюм в клетку для мужчин.

