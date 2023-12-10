Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:45, 10 декабря 2023Россия

Россиянам назвали сроки новогодних каникул

Депутат Стенякина сообщила, что россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января

Фото: Unsplash

Россияне, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать с 30 декабря до 8 января включительно. Такие сроки новогодних каникул в разговоре с «Лентой.ру» назвала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«В этот раз нашим гражданам, которые работают по пятидневному графику, добавит новогодних выходных уходящий 2023 год — 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. За ними, уже в 2024-м, будет восемь нерабочих дней. То есть выходить с каникул тем, кто на пятидневке, нужно 9 января», — рассказала депутат.

Также Стенякина отметила, что день кануна православного Рождества и сам праздник выпали на субботу и воскресенье.

«Из-за того, что это и так нерабочие праздничные дни, их перенесли на 10 мая и 31 декабря 2024 года», — сообщила она.

Материалы по теме:
Что приготовить на Новый 2024 год Дракона: меню и рецепты для праздничного стола
Что приготовить на Новый 2024 год Дракона:меню и рецепты для праздничного стола
8 декабря 2023
Как красиво упаковать любой подарок: пошаговая инструкция с фото
Как красиво упаковать любой подарок:пошаговая инструкция с фото
8 декабря 2023
Что подарить девочке на Новый год 2024: список идей оригинальных и недорогих подарков
Что подарить девочке на Новый год 2024:список идей оригинальных и недорогих подарков
8 декабря 2023

Ранее заместитель декана факультета изобразительного искусства и народных ремесел Государственного университета просвещения Лада Монахова перечислила россиянам самые модные образы для встречи Нового года. Специалистка рассказала, что удачно смотреться будут вечернее платье из атласного струящегося материала для дам и насыщенный костюм в клетку для мужчин.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шевченко
      Обсудить
      Последние новости

      «Совсем оборзели?» Путин резко высказался о решении Украины по русской нации

      Путин высказался о грамотных действиях Российской армии

      Georgian Airways запустила первые рейсы между Петербургом и Тбилиси

      В Сербии отказались рвать партнерские отношения с Россией

      Путин объяснил отсутствие будущего у Украины

      В Госдуме заявили об активизации спецслужб НАТО перед выборами в России

      Стало известно о соглашении ПСЖ и «Реала» по Мбаппе

      Россия ударила по месту сбора командиров «Катрана» и «Омахи» ВСУ

      В Испании задержали ответственного за более чем 300 кибератак хакера

      В Москве овчарка вытащила из коляски спящего младенца и попыталась загрызть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости