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11:19, 20 июня 2025Экономика

Силуанов призвал к бюджетной скромности

Силуанов: Для обеспечения финансовой стабильности надо быть скромнее
Кирилл Луцюк
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Министр финансов России Антон Силуанов назвал условие обеспечения финансовой стабильности. Его процитировало РБК.

Отвечая на вопрос о том, «что надо делать бюджету», глава ведомства заявил, что следует быть скромнее в желаниях. Это, по его словам, именно то, что нужно «абсолютно точно» делать в сложившихся условиях. Кроме того, руководитель Минфина призвал координировать бюджетную политику с денежно-кредитной. Он указал, что в происходящем сейчас есть «элемент раскоординации».

По словам спикера, бюджет «серьезно штормит». Он выступил за то, чтобы на государственную казну возлагалось меньше «непредсказуемых рисков».

Ранее Силуанов, рассуждая о том, получится ли довести инфляцию в России до 4 процентов, заявил, что главное в этом — вера, от наличия которой зависит успешность такой политики.

В конце мая Силуанов заявил об устойчивости российской экономики в непростых условиях и констатировал, что она «выработала антитела» к шокам.

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