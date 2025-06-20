Смятая из-за удара легковушка в Подмосковье попала на видео

В Подмосковье смятый при ударе легковой автомобиль сняли на видео

Легковой автомобиль, смятый из-за сильного удара во время ДТП в Московской области, сняли на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

ЧП произошло на Киевском шоссе между подмосковными населенными пунктами Апрелевка и Селятино. На кадрах видно искореженный автомобиль, лежащий посреди дороги.

Известно, что водитель машины оказался заблокирован в салоне. Его пытаются освободить сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия. Там же находятся сотрудники ГАИ. Подробности о причинах произошедшего на данный момент неизвестны.

В этот же день в Уфе произошло ДТП с участием BMW. По предварительным данным, пострадали пять человек, еще одного спасти не удалось. Информации о причинах аварии пока нет.