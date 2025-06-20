Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
21:04, 20 июня 2025Моя страна

Трактир из гоголевского «Ревизора» нашли в России

Под Саратовом нашли гостиницу, в которой жил Хлестаков из «Ревизора»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Максим Калядин»

В центре Петровска, расположенного в 100 километрах под Саратовом, рабочие случайно наткнулись на вход в старинный подвал. По одной из городских легенд, именно здесь мог располагаться тот самый трактир, в котором останавливался Хлестаков из «Ревизора» Гоголя. Об этом рассказал глава района Максим Калядин, передает «Телеграфъ».

Скрытый под землей объект обнаружили при благоустройстве мини-сквера на перекрестке улиц Московской и Некрасова. Судя по всему, это часть гостиничного комплекса XIX века, известного как «Номера Соршера». Здание не сохранилось, а вот фрагмент кирпичной кладки чудом уцелел.

«Но, скорее всего, здесь — засыпанный подвал бывших номеров Соршера. Это гостиница с трактиром XIX века. По преданию, именно здесь останавливался знаменитый Хлестаков из комедии Николая Васильевича Гоголя "Ревизор"», — рассказал Калядин.

Власти решили превратить находку в арт-объект. Согласно одной из идей, на уцелевшей стене могут изобразить персонажей гоголевской комедии. Местные жители идею поддержали, а некоторые предложили создать объемную инсталляцию сцены из спектакля с фигурами героев «Ревизора». Инициативу уже активно обсуждают в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде восстановят арку XIX века. На воссоздание старинного объекта на улице Советской в Канавинском районе потратят почти 315 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Где ступает нога русского солдата, то наше». Путин ответил, ждет ли он капитуляции Зеленского. Что еще сказал президент на ПМЭФ?

    Бизнес Якубовича проиграл дело по иску о неосновательном обогащении

    Названы преимущества игры в сквош над тренировкой на беговой дорожке

    Президент Индонезии выступил с предложением по Украине

    В Стамбуле началась встреча Эрдогана и Пашиняна

    Раскрыта неудобная правда о Европе

    В Дании возмутились желанием США разместить военные базы на территории страны

    ВСУ нанесли удар по региону России

    Аллигатор напал на девочку на мелководье

    Зеленский прокомментировал ситуацию в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости