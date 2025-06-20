Трактир из гоголевского «Ревизора» нашли в России

Под Саратовом нашли гостиницу, в которой жил Хлестаков из «Ревизора»

В центре Петровска, расположенного в 100 километрах под Саратовом, рабочие случайно наткнулись на вход в старинный подвал. По одной из городских легенд, именно здесь мог располагаться тот самый трактир, в котором останавливался Хлестаков из «Ревизора» Гоголя. Об этом рассказал глава района Максим Калядин, передает «Телеграфъ».

Скрытый под землей объект обнаружили при благоустройстве мини-сквера на перекрестке улиц Московской и Некрасова. Судя по всему, это часть гостиничного комплекса XIX века, известного как «Номера Соршера». Здание не сохранилось, а вот фрагмент кирпичной кладки чудом уцелел.

«Но, скорее всего, здесь — засыпанный подвал бывших номеров Соршера. Это гостиница с трактиром XIX века. По преданию, именно здесь останавливался знаменитый Хлестаков из комедии Николая Васильевича Гоголя "Ревизор"», — рассказал Калядин.

Власти решили превратить находку в арт-объект. Согласно одной из идей, на уцелевшей стене могут изобразить персонажей гоголевской комедии. Местные жители идею поддержали, а некоторые предложили создать объемную инсталляцию сцены из спектакля с фигурами героев «Ревизора». Инициативу уже активно обсуждают в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде восстановят арку XIX века. На воссоздание старинного объекта на улице Советской в Канавинском районе потратят почти 315 миллионов рублей.