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11:26, 20 июня 2025Мир

Трамп нашел виновного в конфликте с Ираном

Трамп назвал Обаму виновным в развитии ядерной программы Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: PHamad I Mohammed / Reuters

Президент США Дональд Трамп опубликовал ссылку на пост, в котором ответственным за развитие ядерной программы Ирана назван бывший американский лидер Барак Обама. Публикация размещена в соцсети Truth Social.

«Мы знаем, кто виновен в ядерной программе Ирана!» — сказано в посте, который сопровождается сгенерированным нейросетью изображением с Обамой, позирующим на фоне пачек наличных денег.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп примет решение об ударах по Ирану в течение двух недель. По ее словам, глава государства считает, «что есть значительная вероятность переговоров с Тегераном, которые могут состояться в ближайшем будущем».

13 июня Израиль объявил о начале операции «Народ как лев». ЦАХАЛ нанес удары по ядерным объектам Ирана, а также сообщил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной масштабной операции израильские власти назвали разработку Ираном ядерного оружия.

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