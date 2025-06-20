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17:08, 20 июня 2025Спорт

ЦСКА объявил о назначении главного тренера

Швейцарец Фабио Челестини стал новым главным тренером московского ЦСКА
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andreas Hillergren / TT News Agency / Reuters

Итальянский швейцарец Фабио Челестини стал новым главным тренером московского ЦСКА. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Контракт со специалистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Вместе с тренером к работе в ЦСКА присоединятся помощники Манель Экспосито, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Данте Кареччи.

Последним местом работы Челестини был швейцарский «Базель». Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок страны в прошедшем сезоне.

Серб Марко Николич ушел с поста главного тренера ЦСКА 9 июня. Он продолжил карьеру в греческом клубе АЕК.

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