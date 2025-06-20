ЦСКА объявил о назначении главного тренера

Швейцарец Фабио Челестини стал новым главным тренером московского ЦСКА

Итальянский швейцарец Фабио Челестини стал новым главным тренером московского ЦСКА. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Контракт со специалистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Вместе с тренером к работе в ЦСКА присоединятся помощники Манель Экспосито, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Данте Кареччи.

Последним местом работы Челестини был швейцарский «Базель». Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок страны в прошедшем сезоне.

Серб Марко Николич ушел с поста главного тренера ЦСКА 9 июня. Он продолжил карьеру в греческом клубе АЕК.

