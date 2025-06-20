В бундестаге тремя словами ответили на вопрос о восстановлении «Северных потоков»

Депутат Моосдорф о восстановлении «Северных потоков»: Это не эндшпиль

Многое в гипотетическом восстановлении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» зависит от мнения и позиции президента США Дональда Трампа, что говорит о «продолжении игры». Об этом в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил депутат бундестага Маттиас Моосдорф.

«Посмотрите на то, что сказал Трамп, и посмотрите на то, что Трамп действительно сделал. Иногда он очень умно и мудро менял позицию, и я ожидаю, что мы не в конце игры. Это не эндшпиль», — указал политик.

При этом Моосдорф понадеялся, что Германия решится на восстановление веток газопровода и поднимет этот вопрос в переговорах с Россией и США. Он подчеркнул, что санкции наносят негативный вред самим немцам и выразил сожаление, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время переговоров с Трампом публично радовался разрушению «Северных потоков».

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток-2». По его словам, одна нитка остается пригодной для поставок газа, три оставшиеся повреждены в ходе взрыва в результате терактов.