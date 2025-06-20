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16:37, 20 июня 2025Бывший СССР

В граничащем с Россией регионе Казахстана ввели режим ЧС

В Павлоградской области Казахстана объявили режим ЧС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Павлоградской области на севере Казахстана объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за урагана. Слова властей передает РИА Новости.

«По итогам заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям в трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС», — отмечается в сообщении пресс-службы акимата области.

Для отдельных категорий граждан и жителей частных домов властями, как указано, предусматривается социальная помощь в размере около 100 месячных расчетных показателей, составляющая 59 тысяч рублей.

Ранее в Казахстане нашли британский беспилотный летательный аппарат, находящийся на вооружении Вооруженных сил Украины Сообщалось, что он был найден 19 июня в Мангистау у железнодорожной станции Болашак.

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