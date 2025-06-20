Украинского олигарха заочно арестовали в России

Суд в Курске заочно арестовал украинского олигарха Колесникова

Ленинский районный суд Курска заочно заключил под стражу бенефициарного владельца кондитерского холдинга ЧАО «Производственное объединение «Конти» Бориса Колесникова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Курской области.

Предприниматель обвиняется в содействии террористической деятельности (ч.1.1 ст.205.1 УК РФ). Уточняется, что на данный момент Колесников, являющийся гражданином Украины, объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Обвиняемый будет заключен под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории России, пояснили в пресс-службе. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

У участников судебного процесса еще есть время для обжалования постановления об аресте.

Ранее суд обратил в доход РФ кондитерские активы «Конти» в Донбассе. В марте 2024 года с соответствующим иском обратилась Генпрокуратура. Иск был подан к шести лицам, имеющим иностранные паспорта.