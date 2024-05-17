Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:25, 17 мая 2024Экономика

Суд обратил в доход России активы украинского производителя кондитерских изделий

Курский суд обратил в доход РФ кондитерские активы «Конти» в Донбассе

Фото: Egor Lyfar / Unsplash

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества донецкого частного акционерного общества (ЧАО) «Производственное объединение "Конти"». Об этом заявила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.

Отмечается, что Генпрокуратура обратилась в суд 29 марта 2024 года. Иск был подан к шести лицам, имеющим иностранные паспорта. По итогам заседания суд постановил обратить в государственный доход имущество ЧАО «Производственное объединение "Конти"», а также объекты интеллектуальной собственности и денежные средства на банковских счетах ООО «ТОР» и ООО «Донбасс Кондитер».

«Решение суда обращено к немедленному исполнению», — указывается в сообщении.

Ранее Стокгольмский арбитражный суд окончательно подтвердил запрет на продажу Украиной акций Проминвестбанка (ПИБ), дочерней компании корпорации ВЭБ.РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме выступили против отсрочки от мобилизации для многодетных отцов. Как депутаты это объяснили?

      Суд обратил в доход России активы украинского производителя кондитерских изделий

      В Киеве начали снос часовни Десятинного монастыря УПЦ

      Опубликовано видео уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у Крыма

      В МИД высказались о будущем дипотношений России и США

      Си Цзиньпин назвал условие для разрешения конфликта на Украине

      Американский экономист призвал Зеленского готовиться к худшему

      Сбежавшую от родни 19-летнюю чеченку укрыли в безопасном месте

      Стало известно о состоянии получившего серьезную травму 20-летнего вратаря ЦСКА

      На польской ферме убили и подожгли украинца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше