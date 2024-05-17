Суд обратил в доход России активы украинского производителя кондитерских изделий

Курский суд обратил в доход РФ кондитерские активы «Конти» в Донбассе

Ленинский районный суд Курска удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход Российской Федерации имущества донецкого частного акционерного общества (ЧАО) «Производственное объединение "Конти"». Об этом заявила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в Telegram-канале.

Отмечается, что Генпрокуратура обратилась в суд 29 марта 2024 года. Иск был подан к шести лицам, имеющим иностранные паспорта. По итогам заседания суд постановил обратить в государственный доход имущество ЧАО «Производственное объединение "Конти"», а также объекты интеллектуальной собственности и денежные средства на банковских счетах ООО «ТОР» и ООО «Донбасс Кондитер».

«Решение суда обращено к немедленному исполнению», — указывается в сообщении.

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