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12:47, 20 июня 2025Спорт

В «Монако» захотели избавиться от Головина

«Монако» выставил россиянина Александра Головина на продажу
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Футбольный клуб Монако захотел избавиться от российского полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.

Клуб выставил россиянина на продажу. Отмечается, что команда хочет получить деньги на обновление состава. Предложений о покупке Головина пока не поступало.

В прошедшем сезоне Головин провел за «Монако» 29 матчей, забив три мяча и сделав одну результативную передачу. Он был вынужден досрочно завершить сезон из-за травмы ноги.

В октябре 2024-го Головин продлил контракт с клубом до 2029 года. Он защищает цвета «Монако» с 2018-го. До этого полузащитник играл за московский ЦСКА.

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