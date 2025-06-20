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18:56, 20 июня 2025Моя страна

В Новосибирской области мужчина встретил лося и попросил его уйти в лес

Отдыхавший в луже лось любезно уступил дорогу велосипедисту из Бердска
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Велосипедист встретил на лесной дороге в Новосибирской области отдыхавшего лося и попросил его уйти. Видео встречи опубликовал Telegram-Mash Siberia.

Мужчина ехал на велосипеде в окрестностях Бердска, когда заметил перед собой лося, охлаждавшегося в глубокой луже. Бердчанин стал говорить с животным, уговаривая его дать ему проехать. «Тебе, это, домой надо. Давай, лось, иди в лес», — попросил он животное. Спустя 20 минут беседы зверь поднялся и, внимательно посмотрев на нового знакомого, любезно освободил проезжую часть.

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