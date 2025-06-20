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09:30, 20 июня 2025Наука и техника

В России использовали собак для обнаружения дронов

Кинолог Жердев: Собаки могут обнаружить БПЛА с расстояния 400 метров
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Специальным образом натренированные служебные собаки могут обнаруживать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с расстояния 400 метров. Об этом со ссылкой на командира 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных сил России старшего лейтенанта Владимира Жердева сообщает ТАСС.

По его словам, интерес к дронам у собак вырабатывается постепенно, например, при помощи игрушки, прикрепленной к БПЛА. «Потом эту игрушку убирали. Дрон взлетал все выше и выше, дальше и дальше. Постепенно эта дистанция увеличивалась», — отметил собеседник.

Жердев считает, что для обнаружения дронов больше всего подходят собаки трех пород — бельгийская, немецкая и восточноевропейская овчарки.

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По словам командира учебного взвода центра лейтенанта Александра Варежкина, с которым также пообщалось агентство, такие собаки могут быть задействованы в зоне специальной военной операции.

В октябре 2023 года газета британского Королевского флота Naval News заявила, что российские военные перебросили боевых дельфинов, чтобы использовать их для борьбы со спецназом Вооруженных сил Украины в Крыму.

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