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08:18, 20 июня 2025Экономика

В России назвали частоту повышения зарплат

Каждая пятая компания в России пересматривает зарплаты раз в полгода и чаще
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Каждая пятая компания в России регулярно пересматривает зарплаты. Частоту повышения доходов работников назвали в результатах опроса hh.ru (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Опрос проводился в мае — июне 2025 года, в нем приняли участие около 200 компаний.

Каждая пятая компания (20 процентов) пересматривает зарплаты раз в полгода или чаще. Раз в год подвергают доход сотрудников переоценке половина работодателей (46 процентов). Еще четверть (25 процентов) делают это только при необходимости — например, если сотрудник собирается уйти. Каждая десятая фирма (девять процентов) не пересматривают зарплаты вовсе.

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Как правило, частота пересмотра зависит от размера бизнеса: треть маленьких фирм (34 процента) повышают зарплаты только по необходимости, а 13 процентов не делают этого вообще. С ростом численности сотрудников увеличивается и частота, с которой возвращаются к вопросу оплаты их труда. Так, максимальная доля тех, кто индексирует зарплаты каждые полгода и чаще — у компаний с числом сотрудников от одной до пяти тысяч (25 процентов). Крупнейшие работодатели с численностью свыше пяти тысяч сотрудников повышают зарплаты раз в год (таких 57 процентов).

«Регулярный пересмотр зарплат — важный элемент удержания и мотивации сотрудников. При растущей конкуренции за кадры и повышении зарплатных ожиданий это уже не опция, а необходимость. За последние два года медианная предлагаемая зарплата в России выросла почти на 40 процентов — с 54 тысяч рублей в мае 2023 года до 75 тысяч рублей в мае 2025 года. И если работодатель не индексирует доход сотрудника сам — рынок сделает это за него», — пояснила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

С 1 сентября 2025 года в России изменятся правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных. По новым правилам, нужно будет умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце. Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.

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