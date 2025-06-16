РИА Новости: С 1 сентября в России изменятся правила расчета среднего заработка

Правила расчета среднего заработка для выходного пособия и отпускных в России изменятся с 1 сентября. Согласно новым правилам, теперь нужно будет умножить средний дневной заработок на среднее число рабочих дней в месяце.

Соответствующие правила будут действовать до 1 сентября 2031 года. «Средний месячный заработок для расчета выходного пособия определяется путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году», — указано в документе.

В то же время средний заработок в случаях, когда действует суммированный учет рабочего времени за длительный период, будет рассчитываться иначе: так, теперь необходимо умножить средний заработок в час на среднее число рабочих часов в месяце.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

1 июня в России увеличился ряд выплат

С 1 июня у россиян, которые в мае отметили 80-летие, в два раза увеличилась фиксированная часть страховой пенсии. Так, граждане, у кого, в частности, единое пособие было предусмотрено к выдаче на 12 календарных месяцев, и в мае закончился этот период, с начала июня будут получать его в увеличенном размере, так как с 1 января увеличился прожиточный минимум.

Также увеличились социальные надбавки. При этом гражданам, рассчитывающим получить выплату, нужно не забывать подавать новое заявление.

«Если семья продолжает нуждаться, ей пересчитают соответствующий уровень единого пособия, оно может составлять 50-75 или 100 процентов прожиточного минимума. И семья начнет получать выплату в новом размере», — рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Средняя зарплата в России рекордно выросла

По итогам первого квартала 2025 года размер средней зарплаты в России обновил рекорд и превысил отметку в 91 тысячи рублей. Так, прирост средних окладов за последний год составил 15,5 процента. При этом сильнее всего растут зарплаты молодых специалистов в возрасте до 24 лет — на 16,7 процента и достигли уровня в 72,5 тысячи рублей.

В то же время самые высокие средние оклады эксперты зафиксировали у работников в возрасте 35-44 лет. Их результат составил 101,4 тысячи рублей. Средние зарплаты сотрудников в возрасте от 25 до 34 лет, в свою очередь, выросли до 98,7 тысячи.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Лидирующей отраслью российской экономики по темпам роста среднего заработка оказалась обрабатывающая промышленность. Следом идут IT-сектор и транспортно-логистическая и строительная отрасли.