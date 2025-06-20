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04:06, 20 июня 2025Бывший СССР

В России назвали условие долгосрочного мира с Украиной

Сальдо: Мир с Украиной возможен при освобождении Россией всей Херсонской области
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Долгосрочный мир России и Украины возможен только при условии освобождения Российской армией всей Херсонской области. Такое условие назвал губернатор региона Владимир Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мир долгосрочный возможен только в том случае, если, как определил наш президент, территория, конституционно являющаяся территорией Российской Федерации с 2022 года, будет полностью освобождена. Только на этих условиях», — сказал он.

По его словам, «уловки» Киева, включая проведение мирных переговоров только после перемирия, России «не подходят».

Ранее официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал требование России уничтожить переданное Западом оружие. Он назвал это требование «неадекватным».

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