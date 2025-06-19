МИД Украины отверг требование РФ уничтожить переданное Западом оружие

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в соцсети X прокомментировал требование России уничтожить переданное Западом оружие и отверг его.

О том, что российская сторона потребует от Киева ликвидировать вооружения, переданные Западом, ранее рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.

Тихий назвал соответствующее требование Москвы «неадекватным». Он также заявил, что российская сторона «демонстрирует полное игнорирование усилий США, направленных на прекращение войны».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что ведущие государства Европы превращаются в главное препятствие на пути к миру на Украине. Он заявил, что лидеры ЕС и НАТО побуждают Киев к продолжению военных действий.