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00:26, 7 июня 2025Россия

В МИД раскрыли главное препятствие на пути к миру на Украине

Рябков: Страны Европы превращаются в главное препятствие для мира на Украине
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Сергей Рябков

Сергей Рябков . Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Ведущие государства Европы превращаются в главное препятствие на пути к миру на Украине, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, руководство ЕС и НАТО настраивают Киев на продолжение боевых действий. «Разрабатываются и предпринимаются разнообразные диверсии, провокации, потоком идут информационные вбросы, призванные расстроить переговорный процесс», — подчеркнул дипломат, добавив, что на Западе продолжают накачивать Украину оружием, при этом обещая все больше новой техники.

До этого Рябков заявил, что самолеты, которые были повреждены при атаке Вооруженных сил Украины 1 июня, будут восстановлены. Дипломат также указал на полную несостоятельность заявлений властей Украины о результатах атаки. По его словам, «и близко нет ничего подобного» тому масштабу разрушений, о которых сообщает Киев.

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