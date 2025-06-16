Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:15, 16 июня 2025Бывший СССР

Стало известно одно требование России для Украины

Грушко: Москва потребует от Киева уничтожить переданное Западом оружие
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российская сторона потребует от Украины уничтожить оружие, переданное Западом. Об этом рассказал «Известиям» заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.

«Разумеется, все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. [Вооружения] должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно», — рассказал чиновник о требованиях Москвы.

Отмечается, что военная помощь со стороны Европейского союза (ЕС) составила более 50 миллиардов евро (4,5 триллиона рублей — прим.«Ленты.ру»). Великобритания передала Киеву вооружение на 10 миллиардов евро (900 миллиардов рублей — прим.«Ленты.ру»).

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что ведущие государства Европы превращаются в главное препятствие на пути к миру на Украине. Он заявил, что лидеры ЕС и НАТО побуждают Киев к продолжению военных действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно одно требование России для Украины

    Рост цен на новостройки и «вторичку» сравнили

    Известный стрит-арт-художник угостил российских школьниц наркотиками и изнасиловал

    Две европейские страны заблокировали план ЕК по отказу от газа из России

    Популярного российского комика отказались исключать из реестра иноагентов

    Раскрыт механизм влияния стресса на память

    В России узнали о подготовке Украиной и Британией провокаций в Балтийском море

    На звезду «Универа» подали в суд из-за долгов по ЖКУ на Рублевке

    В российском городе рожениц накормили огурцами с пола

    Пресняков заявил о необходимости запретить гаджеты в школах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости