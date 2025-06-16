Грушко: Москва потребует от Киева уничтожить переданное Западом оружие

Российская сторона потребует от Украины уничтожить оружие, переданное Западом. Об этом рассказал «Известиям» заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко.

«Разумеется, все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. [Вооружения] должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно», — рассказал чиновник о требованиях Москвы.

Отмечается, что военная помощь со стороны Европейского союза (ЕС) составила более 50 миллиардов евро (4,5 триллиона рублей — прим.«Ленты.ру»). Великобритания передала Киеву вооружение на 10 миллиардов евро (900 миллиардов рублей — прим.«Ленты.ру»).

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что ведущие государства Европы превращаются в главное препятствие на пути к миру на Украине. Он заявил, что лидеры ЕС и НАТО побуждают Киев к продолжению военных действий.