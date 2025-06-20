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09:15, 20 июня 2025Россия

В России оценили вероятность ядерной катастрофы в Иране словами «радиация границ не знает»

Глава «Росатома» Лихачев об ударе по АЭС в Иране: Радиация границ не знает
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Теоретически удары Израиля по АЭС в иранском городе Бушер могут привести к ядерной катастрофе. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев, чьи слова приводит журналист Александр Юнашев в Telegram-канале.

«Теоретически эта авария приведет к катастрофе не только для Ирана и иранского народа, но и для большого круга стран. До того же Израиля — чуть больше полутора тысяч километров, а в этом смысле радиация границ не знает», — сказал он.

Лихачев напомнил, что «Росатом» вместе с руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает Израиль воздержаться от атак в район Бушера. Он также назвал удары в сторону АЭС бессмысленными с военно-политической точки зрения, так как станция является мирным объектом.

Ранее специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы российского МИД Михаил Богданов предупредил о радиационной опасности из-за ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Он напомнил, что АЭС в Бушере находится на берегу Персидского залива и последствия удара по ней будут ощутимы в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

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