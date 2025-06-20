В России рекордно рано зацвел символ чистоты и непорочности

В Челябинской области рекордно рано зацвели лесные лилии

В Челябинской области зацвели лесные лилии. Соответствующее сообщение появилось на странице национального парка «Таганай» во «ВКонтакте».

Это растение, высота которого может достигать двух метров, также называют лилей кудреватой, лилией волосистой, саранкой, царскими кудрями, лесными колокольчиками, а также голубиными звоночками, маслянкой, мартагоном. Его розовые бутоны, украшенные черными точками, обладают формой чалмы.

По словам авторов поста, лесная лилия является символом чистоты и непорочности. «Как сказано в одной легенде, у каждого цветка есть эльф-покровитель. Ночью, при свете месяца, крохотные человечки устраивают танцы под нежные мелодии цветочных звонков, которые человеку слышать не дано», — рассказали представители пресс-службы нацпарка и отметили, что растение зацвело рекордно рано — обычный срок его цветения приходится на первую декаду июля.

Ранее сообщалось, что в природном комплексе «Таганай» также зацвела княженика — редкое растение из ледникового периода.