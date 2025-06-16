В России зацвело редкое растение из ледникового периода

В Челябинской области зацвело редкое растение из ледникового периода. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Выяснилось, что в российском «Таганае» расцвела княженика — самая редкая ягода нацпарка, к тому же реликт эпохи ледникового периода. В народе ее называют «арктической малиной». Отмечается, что в этом году ягода зацвела почти на две недели раньше привычного срока.

«Любоваться нежными белыми цветками можно в Кимлимской пади, у берегов реки Большой Киалим и вдоль старой Киалимской дороги», — рассказали посетителям специалисты нацпарка «Таганай».

Несмотря на то, что эта ягода растет и за Полярным кругом, чем южнее — тем реже она плодоносит. Однако на Таганае в этом году наблюдается пышное цветение для столь редкого вида.

По одной из версий, свое имя ягода получила вследствие особой любви к ней дочерей русских князей. Внешне княженика напоминает темно-бордовую малину, но вкус ее уникален — многие сравнивают его с ананасом.

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