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15:43, 20 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались об отношении Израиля к устранению верховного лидера Ирана

Депутат Новиков: Израиль пытается смягчить прежнюю риторику
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Заявление о том, что Израиль не нацелен на устранение верховного лидера Ирана, было сделано, чтобы смягчить риторику после реакции международной общественности, объяснил депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Ицхак Герцог заявил, что Израиль не нацелен на устранение верховного лидера Ирана Али Хаменеи. При этом он отметил, что такое развитие событий в конечном итоге «пойдет на пользу иранскому народу».

Парламентарий отметил, что международная реакция на угрозы Израиля устранить верховного лидера в целом оказалась крайне негативной для премьер-министра Биньямина Нетаньяху и израильского военно-политического руководства в целом. Новиков добавил, что в данном случае речь вообще шла бы о межгосударственном терроризме, в связи с чем Израиль решил смягчить риторику.

«Все остальное, что прозвучало из его уст относительно позитивности устранения иранского духовного лидера для самого Ирана и всего мира, — все это настолько циничное вмешательство в дела независимого государства, что мне кажется все вменяемые наблюдатели должны дать этому соответствующую оценку», — отметил депутат.

Новиков добавил, что однозначно утверждать, что Израиль не решится на такой шаг, нельзя. Он объяснил это тем, что заявления политиков иногда являются способом раскрыть карты, а иногда являются дымовой завесой для разного рода спецопераций, которые готовятся в то же самое время.

19 июня министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что устранение аятоллы Али Хаменеи — одна из целей операции против Ирана. Он подчеркнул, что «такого диктатора, как Хаменеи, не должно существовать».

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