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17:50, 20 июня 2025Из жизни

Вор проник в отель ночью и приготовил себе ужин

В Индии вор украл из отеля деньги и поужинал на кухне при ресторане
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Maurice DT / Unsplash

В Индии вор ночью приготовил себе ужин на кухне отеля, после того как украл оттуда деньги. Об этом сообщает Onmanorama.

48-летний Шивакумар Аниш, известный в криминальных кругах как Порота, проник в отель Moon City в городе Палгхат, штат Керала, через узкую щель шириной всего 25 сантиметров. Прежде чем украсть 25 тысяч рупий из кассы (около 23 тысяч рублей), вор решил поужинать — он разогрел остатки жареной говядины, приготовил свежий омлет и съел несколько лепешек порота.

Задержать вора удалось при попытке новой кражи в другом районе города. Оказалось, что Порота давно известен правоохранителям — он совершал аналогичные преступления по всей стране, предпочитая воровать небольшие суммы из отелей, магазинов и автомастерских. Даже во время задержания вор оказался голоден — он попросил у полицейских лепешки с мясом и с удовольствием их съел.

Владелец отеля Гео Томас с юмором отнесся к происшествию, отметив, что преступник хотя бы помыл за собой посуду. Полиция продолжает расследование серии краж, совершенных Анишем. Известно, что он не имеет постоянного места жительства и совершал преступления в разных городах.

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Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон вежливый вор забрался в дом, поел и помыл за собой посуду перед уходом. Взломщик не взял ничего, кроме еды.

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