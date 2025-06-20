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14:20, 20 июня 2025Мир

Захарова заявила об одном миллиметре до ядерной катастрофы

Захарова: Атаки Израиля ставят мир под угрозу миллиметра от ядерной катастрофы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Атаки Израиля на Иран ставят мир под угрозу одного миллиметра до ядерной катастрофы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Самая важная вещь, которую стоит подчеркнуть, что это не просто атаки Израиля на Иран. Они ставят весь мир под угрозу одного миллиметра от ядерной катастрофы (...). Дело в том, что израильские ракеты могут ударить по ядерным продуктам, и тогда уже совершенно не будет никакой разницы между ядерным оружием и мирным атомом, потому что произойдет ядерный коллапс», — отметила дипломат.

Захарова также выразила недоумение, почему мировое сообщество не придает большого значения этой проблеме, поскольку в истории были такие примеры, как Хиросима и Нагасаки, аварии на атомных электростанциях (Чернобыль и «Фукусима»), опыт которых дал человечеству представление о возможных последствиях ядерных катастроф.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ядерному реактору и близлежащей территории комплекса в иранском Араке. По данным снимков, сделанных с разницей в один день — 18 и 19 июня, пострадал купол реактора, в то время как в верхней части сооружения заметна пробоина. Кроме того, наблюдаются повреждения нескольких башен и других сооружений комплекса.

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