Аэропорт Казани приостановил работу ради безопасности

Росавиация: В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты

Аэропорт Казани приостановил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на субботу, 21 июня, аналогичные ограничения вводились в аэропорту Тамбова. Позднее они были сняты.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над Воронежем. По предварительным данным, пострадавших нет.