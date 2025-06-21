Аэропорт Казани приостановил работу ради безопасности

Аэропорт Казани приостановил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В ночь на субботу, 21 июня, аналогичные ограничения вводились в аэропорту Тамбова. Позднее они были сняты.
Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над Воронежем. По предварительным данным, пострадавших нет.