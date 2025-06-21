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03:47, 21 июня 2025Путешествия

Аэропорт Казани приостановил работу ради безопасности

Росавиация: В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eva Darron / Unsplash

Аэропорт Казани приостановил прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В ночь на субботу, 21 июня, аналогичные ограничения вводились в аэропорту Тамбова. Позднее они были сняты.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над Воронежем. По предварительным данным, пострадавших нет.

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