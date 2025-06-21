Над российским городом сбили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: Над Воронежем уничтожили несколько беспилотников

Над Воронежем уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Режим опасности атаки дронов на территории области еще сохраняется, предупредил Гусев.

В ночь на 20 июня жители Воронежа сообщали о взрывах в небе над городом. По их словам, сначала сработали сирены воздушной тревоги, затем последовали громкие звуки и яркие вспышки. Позднее губернатор региона проинформировал об уничтожении нескольких украинских беспилотников.