Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:37, 21 июня 2025Россия

Над российским городом сбили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: Над Воронежем уничтожили несколько беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Над Воронежем уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Режим опасности атаки дронов на территории области еще сохраняется, предупредил Гусев.

В ночь на 20 июня жители Воронежа сообщали о взрывах в небе над городом. По их словам, сначала сработали сирены воздушной тревоги, затем последовали громкие звуки и яркие вспышки. Позднее губернатор региона проинформировал об уничтожении нескольких украинских беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предупредил о последствиях попыток ударить по теневому флоту России

    В России отреагировали на вбросы о наличии у Захаровой гражданства США

    Над российским городом сбили несколько беспилотников

    В Одессе раздались взрывы

    Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

    Экс-футболиста «Спартака» доставили в Нидерланды из ОАЭ

    МВД опровергло сообщения о крупнейшей утечке 16 миллиардов паролей

    В Иране зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

    В России рассказали о «самом лучшем предложении» Украине

    Пакистан выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости