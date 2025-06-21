Депутат Рады заявил об утрате доверия к Зеленскому со стороны США

Депутат Рады Дубинский: США не хочет взаимодействовать с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский утратил доверие со стороны США. Теперь Вашингтон не хочет вести переговоры даже с его сторонниками, заявил в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«У Зеленского больше нет легитимности в понимании Америки, то есть Америка с ним встречаться не готова. Не хочет — и публично это демонстрирует», — отметил он.

Теперь нелегитимность киевского режима очевидна всем. Если они и дальше продолжат саботировать мирный процесс, то станет только хуже, добавил парламентарий.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы заявил, что поездка Зеленского на саммит «Большой семерки» (G7) обернулась полным провалом. По словам Олега Соскина, в ходе встречи украинский лидер не смог добиться необходимой поддержки.

Издание The Guardian также писало, что Зеленский выглядел печальным на саммите G7, а украинские дипломаты остались разочарованными отказом президента США Дональда Трампа сделать Украину приоритетом.