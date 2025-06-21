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15:03, 21 июня 2025Бывший СССР

Критиковавшего Зеленского генерала ВСУ уволили

Генерал-лейтенант ВСУ Наев сообщил об уходе с должности командира группы Угледар
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: UPPS / Reuters

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев сообщил об уходе с должности командира тактической группы «Угледар». Об этом он рассказал в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На основании Приказа Генерального штаба завершил полномочия командира тактической группы "Угледар". Вместе с офицерами руководящего состава мы покидаем один из самых горячих пунктов Донбасса», — написал он, добавив, что задачи в этом районе теперь будет выполнять один из новых корпусов ВСУ.

В феврале 2025 года Наев рассказал о неосведомленности украинской разведки о начале СВО и раскритиковал руководство страны, в том числе президента Владимира Зеленского. После критики генерала назначили командующим ВСУ на юге ДНР.

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