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11:51, 13 февраля 2025Бывший СССР

Критиковавшего Зеленского генерала отправили из тыла в горячую точку

На Украине генерала отправили из тыла в горячую точку после критики Зеленского
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Наева перевели с тыловой должности в горячую точку. Об этом пишет издание «Общественное» со ссылкой на источники в украинском Генштабе.

Они не сообщают, когда именно было принято это решение. Теперь Наев будет командовать тактической группой Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Других подробностей не приводится.

Накануне главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов (признан в России иностранным агентом) сообщал о возможной отставке генерала. Причина заключается в «бурной» реакции президента Украины Владимира Зеленского на интервью Наева о событиях накануне 24 февраля 2022 года. Там военнослужащий подверг критике главу украинского государства и других должностных лиц.

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