Критиковавшего Зеленского генерала отправили из тыла в горячую точку

На Украине генерала отправили из тыла в горячую точку после критики Зеленского

Генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Наева перевели с тыловой должности в горячую точку. Об этом пишет издание «Общественное» со ссылкой на источники в украинском Генштабе.

Они не сообщают, когда именно было принято это решение. Теперь Наев будет командовать тактической группой Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР). Других подробностей не приводится.

Накануне главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов (признан в России иностранным агентом) сообщал о возможной отставке генерала. Причина заключается в «бурной» реакции президента Украины Владимира Зеленского на интервью Наева о событиях накануне 24 февраля 2022 года. Там военнослужащий подверг критике главу украинского государства и других должностных лиц.