Критиковавшего Зеленского генерала ВСУ могут отправить командиром на фронт

Генерала ВСУ Наева хотят отправить на фронт после критики Зеленского

Критиковавшего президента Украины Владимира Зеленского генерала Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Наева хотят отправить на фронт командиром тактической группы. Об этом сообщает главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов (признан в России иностранным агентом).

Как отмечает Бутусов, ссылаясь на свои источники, Зеленский «бурно отреагировал на сенсационное интервью генерала Наева», где военный заявил о том, что провал подготовки Украины к конфликту с Россией является полной ответственностью политического руководства страны и лично президента.

Наев, как отмечает журналист, сослался на невозможность выполнения решения о назначении его командиром тактической группы, поскольку эта должность является внештатной и для назначения на нее нужно иметь штатную должность в ВСУ.

Ранее Наев заявлял, что украинская разведка не смогла заранее узнать о планах России о начале специальной военной операции. Он также подчеркнул, что 23 февраля 2022 года ему не поступало никаких сообщений о том, что на следующий день начнется российская специальная военная операция.