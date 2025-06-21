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10:50, 21 июня 2025Россия

Медведев назвал ответ России на грязную бомбу Украины

Медведев: Если Украина применит грязную бомбу, то Россия ответит тактическим ЯО
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В случае если Украина применит грязную бомбу, Россия «соразмерно» ответит тактическим ядерным оружием. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Это была бы, конечно, крайне опасная провокация, на которую пришлось бы дать соразмерный ответ. Чем? Чистой бомбой: ТЯО. Его у России хватает. Это тот самый зеркальный ответ, о котором заявил президент [Владимир Путин]», — указал зампред Совбеза.

Медведев предупредил, что в случае развертывания подобного сценария «больные перверты в Киеве с ублюдочным воображением» должны хорошо представлять последствия для жизни и экологии. Он также посоветовал властям Украины «прогуляться в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотреть красочный сериал».

Ранее Путин заявил, что У Москвы нет подтвержденных данных о планах Киева применить грязную бомбу на российской территории. При этом он подчеркнул, что ответ России на возможное применение «грязной бомбы» со стороны Вооруженных сил Украины будет катастрофическим. Глава государства выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.

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