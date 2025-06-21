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02:05, 21 июня 2025Интернет и СМИ

МВД опровергло сообщения о крупнейшей утечке 16 миллиардов паролей

МВД: Сообщения об утечке 16 миллиардов паролей не соответствуют действительности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Сообщения о крупнейшей утечке 16 миллиардов паролей не соответствуют действительности. Об этом сообщил официальный Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Обнаруженные данные — это большой архив (компиляция), собранный за много лет различными вредоносными программами («ворами паролей»)», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в архиве хранится много повторяющихся устаревших паролей и данных, которые «уже были скомпрометированы ранее». В ведомстве пояснили, что это не результат «единого свежего взлома какого-то гигантского хранилища».

Ранее стало известно о том, что в интернет попали 16 миллиардов URL-адресов, логинов и паролей от цифровых сервисов, в частности, Google, Apple, Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram. В сети были обнаружены 30 массивов личных данных, каждый из которых содержал от десятков миллионов до миллиардов строк данных.

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