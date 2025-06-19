Стало известно о крупнейшей утечке данных пользователей

Forbes: В сеть утекли 16 млрд логинов и паролей от сервисов Google и Apple

В сеть утекли миллиарды логинов и паролей от учетных записей пользователей Google, Apple и других платформ. Об этом сообщает Forbes.

Специалисты портала Cybernews обнаружили в сети 30 массивов личных данных, каждый из которых содержал от десятков миллионов до миллиардов строк данных. Уточняется, что всего в интернете оказалось 16 миллиардов URL-адресов, логинов и паролей от цифровых сервисов, в частности, Google, Apple, Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена) и Telegram.

Эту утечку назвали крупнейшей в истории. Специалисты уточнили, что ранее эти данные не появлялись в сети. «Это не просто утечка — это схема для массового взлома. Не просто компиляция старых утечек, которые используются повторно — это свежая, готовая к использованию разведывательная информация в огромных масштабах», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что в сети оказались личные данные высокопоставленных американских политиков. Уточнялось, что в интернет утекли номера телефонов, адреса электронной почты и прочие данные помощника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца, главы разведки Тулси Габбард и шефа Пентагона Пита Хегсета.