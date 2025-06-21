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21:51, 21 июня 2025Интернет и СМИ

На Западе сообщили о приближении российских войск к Сумам на 19 километров

NYT: Российские войска приблизились к Сумам на 19 километров и готовы наступать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска приблизились к Сумам на 19 километров и готовы наступать, об этом сообщило западное издание The New York Times.

Журналисты напомнили слова президента России Владимира Путина о действиях ВС РФ на этом участке фронта: «У нас нет такой задачи забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю».

В публикации отмечается, что Москва настаивает на официальном признании суверенитета над четырьмя новыми регионами: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, что является неприемлемым для украинского руководства.

«Тем не менее, после этих территориальных приобретений российские войска вошли еще в три области», — указала газета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) находятся в непростом положении в Сумской области из-за наступления России.

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