На Западе сообщили о приближении российских войск к Сумам на 19 километров

NYT: Российские войска приблизились к Сумам на 19 километров и готовы наступать

Российские войска приблизились к Сумам на 19 километров и готовы наступать, об этом сообщило западное издание The New York Times.

Журналисты напомнили слова президента России Владимира Путина о действиях ВС РФ на этом участке фронта: «У нас нет такой задачи забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю».

В публикации отмечается, что Москва настаивает на официальном признании суверенитета над четырьмя новыми регионами: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областями, что является неприемлемым для украинского руководства.

«Тем не менее, после этих территориальных приобретений российские войска вошли еще в три области», — указала газета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) находятся в непростом положении в Сумской области из-за наступления России.