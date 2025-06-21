Один из богатейших людей России рассказал о самой дорогой ошибке в бизнесе. Она стоила ему 7 миллиардов долларов

Мордашов признался в ошибке, которая обошлась ему в $7 млрд

Бизнесмен и владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов рассказал о самой большой ошибке в своей жизни. По его словам, в начале 2000-х годов он приобрел зарубежные металлургические активы и потерял на этом семь миллиардов долларов.

Много вообще было ошибок сделано, но эта — самая большая Алексей Мордашов миллиардер

Один из богатейших людей России напомнил, что в начале нулевых его компания активно участвовала в сделках по слияниям и поглощениям за рубежом, однако после экономического кризиса 2008 года многие из этих активов оказались неэффективными. «Очень опасно поддаваться увлечениям, когда какая-то мода пошла и все так делают. И ты думаешь: "Елки-палки, ну все делают, а я нет, а вдруг я отстану?"» — отметил Мордашов.

Он добавил, что после этого случая стал подходить к инвестициям более осторожно, благодаря чему «Северсталь» смогла избежать долговой нагрузки в условиях текущего экономического спада. «Надо быть осторожным, надо много раз отмерить, прежде чем отрезать, когда ты что-то покупаешь», — резюмировал бизнесмен.

Рабочий возле стан 2000 в листопрокатном цехе №2 Череповецкого металлургического комбината. Фото: Александр Коркка / РИА Новости

Мордашов стал наиболее разбогатевшим российским бизнесменом в 2024 году

В конце 2024 года был представлен обновленный рейтинг богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index (BBI), согласно которому основной бенефициар «Северстали» Мордашов стал самым разбогатевшим российским миллиардером. Состояние бизнесмена выросло на 4,43 миллиарда долларов, достигнув 25,3 миллиарда, что позволило ему подняться с четвертой на вторую строчку в перечне самых богатых граждан РФ.

Возглавил список акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, также поднявшийся на два пункта (ранее был третьим). С 27,5 миллиарда долларов он занимает 70-ю позицию в мировом топе богачей (Мордашов 77-й).

Отмечалось, что состояние российских миллиардеров стабильно растет вопреки действию западных санкций.