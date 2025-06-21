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12:14, 21 июня 2025Мир

Путин напомнил о принятой в Иране фетве против получения ядерного оружия

Президент России Путин напомнил о фетве в Иране против получения ядерного оружия
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин напомнил о принятой в Иране фетве против получения ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia, передает в субботу, 21 июня, ТАСС.

«Напомню, что Иран принял фетву, запрещающую иметь ему ядерное оружие. И это имеет большое значение», — сказал он.

Российский лидер добавил, что Иран является исламской страной со своими правилами.

Также Путин заявил, что у МАГАТЭ нет данных о том, что Иран хочет создать ядерное оружие. По его словам, Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что российский лидер отметил, что Исламская Республика вправе разрабатывать ядерные технологии в мирных целях. Президент указал на то, что Россия готова помочь Тегерану в развитии этого направления.

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