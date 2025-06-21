Раскрыт секрет похудения 62-летнего Рэйфа Файнса

Личный тренер британского актера и кинопродюсера Рэйфа Файнса Дэн Авасилкай раскрыл секрет похудения артиста для фильма «28 лет спустя». Его слова приводит Men Today.

Файнс проводил по пять тренировок в неделю с 5:30 до 6:30 утра, а также бегал по холмам до 45 минут каждый вечер. Он питался преимущественно куриной грудкой, протеиновыми коктейлями, овощами и фруктами.

Тренировка включала в себя работу над одной частью тела в день, от четырех до пяти упражнений на каждую группу мышц, а в качестве завершающего этапа — высокоинтенсивную интервальную тренировку. В состав тренировки входили подтягивания, вертикальная тяга, тяга гантелей, вертикальная тяга узким хватом, скручивания, планка и подъемы ног.

Ранее персональный тренер голливудского актера Педро Паскаля Дэвид Хиггинс раскрыл секрет тренировок знаменитости. Хиггинс рассказал, что актер сосредоточился на упражнениях для работы над прессом и подвижностью.