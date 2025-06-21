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23:49, 21 июня 2025Наука и техника

Россия начала использовать новый тип дрона на Украине

Россия начала использовать новый тип дрона на Украине для разведки маршрутов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Россия начала использовать на Украине новый тип дрона для разведки приграничных и прифронтовых маршрутов, а также фиксации работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО), пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Как рассказал эксперт по беспилотникам и связи Сергей Бескрестнов, внешне аппарат имитирует беспилотник типа «Шахед», что затрудняет его распознавание. Полет осуществляется на высоте от одного до трех километров. На такой высоте дрон способен передавать изображение на расстояние более 50 километров.

Ранее в июне стало известно, что Вооруженные силы России применили новый дрон-камикадзе «Клин» для поражения украинского безэкипажного катера (БЭК) в Черном море. Беспилотник получил боевую часть с воздушным подрывом, которая обеспечивает большую площадь поражения.

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