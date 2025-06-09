Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:04, 9 июня 2025Наука и техника

Российские военные начали применять «Клин» в Черном море

Российские военные применили новый дрон-камикадзе «Клин» для поражения БЭК
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Военный Осведомитель

Вооруженные силы России применили новый дрон-камикадзе «Клин» для поражения украинского безэкипажного катера (БЭК) в Черном море. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи видны кадры, снятые дроном-камикадзе и разведывательным беспилотником, который фиксировал поражение цели. Российский аппарат уничтожил БЭК, который нес FPV-дроны.

Автор допустил, что «Клин» — это модификация барражирующего боеприпаса «Ланцет». Дрон-камикадзе получил боевую часть с воздушным подрывом, которая обеспечивает большую площадь поражения. Это позволяет эффективно наносить удары по БЭК и живой силе противника.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в июне компания ZALA сообщила, что разведывательно-ударные комплексы «Ланцет» с дронами-камикадзе уничтожили более половины самоходных артиллерийских установок M109, переданных Киеву.

В том же месяце стало известно, что в Черном море уничтожили украинский БЭК Magura V7 ударом «Ланцета».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль передал Украине комплексы Patriot, сбивавшие «подарки Хусейна» в 1990-х. В Москве пригрозили вооружить некоторые страны

    Анита Цой отсудила почти миллион рублей за аренду

    СК отреагировал на сжегшего российский флаг в Берлине мужчину

    Удивительные грибы-«копыта» нашли в России

    Мужчина выбежал на взлетную полосу во время движения лайнеров и попал на видео

    Осужденный за наркотики Промес выразил готовность отбыть тюремный срок в Нидерландах

    Поставки подсолнечного масла из России рухнули

    Влияние ключевой ставки на автомобильный рынок России оценили

    Россиянка увидела украинский дрон над трассой, попыталась увернуться и попала в ДТП

    В России предложили отключать бездетным парам интернет на ночь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости