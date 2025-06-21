Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:41, 21 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали обязательный состав аптечки для путешествий

Врач Волгина: Собирая аптечку в путешествия, нужно учесть все потребности семьи
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

При составлении аптечки для путешествий необходимо учесть потребности каждого члена семьи, особенно когда отправляешься в места отдыха, отдаленные от населенных пунктов и медицинской помощи, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. Своими советами она поделилась с «Лентой.ру».

Доктор посоветовала прежде всего класть в аптечку спазмолитические препараты — такие, как, например, дротаверин. В ситуации, если появились боли спастического характера в животе или менструальные, такие лекарства будут необходимы, объяснила она. Необходимы также, по ее словам, нестероидные противовоспалительные средства — аспирин, парацетамол и другие. Они помогут в случае головной боли, ушибов, простудных заболеваний, при воспалениях и высокой температуре.

«Средства для обработки ран, ожогов — в путешествии могут случиться непредвиденные ситуации и ожоги могут быть не только солнечными и поэтому обязательно нужны с собой антисептики по типу хлоргексидина или перекиси водорода, а также средства, уменьшающие боль в ране и ускоряющие заживление», — посоветовала врач.

Лекарства при проблемах с ЖКТ — сюда можно отнести ферменты, сорбенты и противодиарейные препараты, которые понадобятся при отравлениях, что часто случается на море.

Ирина Волгина врач

«Нужны также средства для защиты кожи при воздействии солнца. В первые дни лучше использовать средства с SPF 50, далее можно переходить на SPF 25. Также понадобятся фиксирующие и перевязочные материалы, точно стоит взять бинт и тейп, который ускоряет заживление при различных травмах опорно-двигательной системы», — предупредила Волгина.

Кроме того, доктор порекомендовала брать с собой средства от укачивания, комаров и клещей, а также от аллергии — антигистаминные препараты. При наличии хронических заболеваний необходимо добавить в аптечку препараты, которые могут понадобиться каждому в семье, напомнила Волгина.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина объяснила, что сладким невозможно утолить жажду. Кроме того, глюкоза, которая содержится в таких напитках, вызывает обезвоживание, добавила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Что известно о российском беспилотнике?

    Импортозамещенный SJ-100 впервые пролетел почти через всю Россию

    Путин назвал русских и украинцев одним народом

    Украина атаковала беспилотниками сразу три региона России

    Валиева показала фото в мини-платье с вырезами на талии

    В Москве арестовали еще одного организатора хищений у бойцов СВО

    Россиянам назвали обязательный состав аптечки для путешествий

    В России назвали главные уроки СВО

    В Киеве поддержали слова Путина о Зеленском

    Синоптик спрогнозировал жаркую погоду в регионах Сибири и Дальнего Востока

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости