Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:30, 21 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам раскрыли связь между лишним весом и алкоголем

Диетолог Соломатина: Алкоголь провоцирует трансформацию глюкозы в жир
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Алкоголь не только повышает аппетит, но и стимулирует выработку инсулина, отвечающего за трансформацию лишней глюкозы в жир, что влияет на набор лишнего веса, рассказала «Ленте.ру» диетолог Елена Соломатина.

«Организм так устроен, что в первую очередь в организме начинает расщепляться именно алкоголь. То есть, когда мы пьем и закусываем, еда задерживается, а расщепляться начинает алкоголь, — объяснила диетолог. — Алкоголь повышает аппетит, снимается определенный контроль со стороны головного мозга, и человек может съесть намного больше».

Кроме того, добавила Соломатина, алкогольные напитки имеют высокий гликемический индекс, что стимулирует выработку инсулина.

«Инсулин отвечает не только за проведение глюкозы в клетку, но и за трансформацию лишней глюкозы в жир. Так что алкоголь, можно сказать, такой жирообразующий», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее врач Чередниченко назвал главное отличие бытового пьянства от алкоголизма. Он объяснил, что бытовым пьянством можно считать даже употребление алкоголя раз в неделю в опьяняющих дозах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условие для восстановления отношений с Украиной

    Швейцария захотела отменить защитный статус беженца для украинцев

    Дед главкома ВСУ Сырского участвовал в Демянской операции во время ВОВ

    Россиянам раскрыли связь между лишним весом и алкоголем

    Названо стратегическое преимущество России в украинском конфликте

    Позитивное отношение иранской оппозиции к Израилю объяснили

    В Иране пригрозили США ответным ударом

    В США заявили о грандиозном событии в России

    Бывшая глава МИД Австрии сравнила жизнь в России и Европе

    Российский дрон уничтожил технику НАТО стоимостью два миллиарда долларов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости