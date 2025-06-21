Россиянам раскрыли связь между лишним весом и алкоголем

Диетолог Соломатина: Алкоголь провоцирует трансформацию глюкозы в жир

Алкоголь не только повышает аппетит, но и стимулирует выработку инсулина, отвечающего за трансформацию лишней глюкозы в жир, что влияет на набор лишнего веса, рассказала «Ленте.ру» диетолог Елена Соломатина.

«Организм так устроен, что в первую очередь в организме начинает расщепляться именно алкоголь. То есть, когда мы пьем и закусываем, еда задерживается, а расщепляться начинает алкоголь, — объяснила диетолог. — Алкоголь повышает аппетит, снимается определенный контроль со стороны головного мозга, и человек может съесть намного больше».

Кроме того, добавила Соломатина, алкогольные напитки имеют высокий гликемический индекс, что стимулирует выработку инсулина.

«Инсулин отвечает не только за проведение глюкозы в клетку, но и за трансформацию лишней глюкозы в жир. Так что алкоголь, можно сказать, такой жирообразующий», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее врач Чередниченко назвал главное отличие бытового пьянства от алкоголизма. Он объяснил, что бытовым пьянством можно считать даже употребление алкоголя раз в неделю в опьяняющих дозах.