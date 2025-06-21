Семья не вернувшегося на Украину вице-премьера уехала из страны

«УП»: Семья не вернувшегося на Украину вице-премьера Чернышова уехала из страны

Семья украинского вице-премьера Алексея Чернышова, который, предположительно, мог сбежать из страны, покинула Украину, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

В частности, 19 июня уехал сын Чернышова, а 20 июня — жена, заявили собеседники издания.

Ранее журналист и глава отдела расследований издания «Украинской правды» Михаил Ткач в своем Telegram-канале заявил, что Чернышов не вернулся после рабочего визита в Австрию. «По информации источников в правоохранительных органах, границу он не пересекал», — рассказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможном побеге Чернышова, заявив, что на самом деле он находится в командировке, где выполняет два задания. «Поездка закончится, он должен вернуться. Все», — сказал политик.