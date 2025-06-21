Синоптик спрогнозировал жаркую погоду в регионах Сибири и Дальнего Востока

Вильфанд: В регионах Дальнего Востока и Сибири ожидается жара до плюс 42

Жара от 32 до 42 градусов выше нуля прогнозируется в ближайшие дни в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Непосредственно в Красноярске и на прилегающих территориях прогнозируется сильная жара с температурой 32-37 градусов. В Тыве сильная жара, сильная настолько, что за 40 градусов будет переходить, температура днем составит 37-42 градуса», — уточнил он.

В свою очередь, в Иркутской области показатели будут достигать 35 градусов. Жару в ближайшие дни ожидают и в Хакасии.

При этом к середине недели в регионах Сибири температура понизится примерно на 5 градусов. В частности, в Алтайском крае, Новосибирской области понижение температуры будет только к 25-му числу, температура будет около нормы.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что июль станет теплым месяцем в Москве. При этом первая половина месяца окажется прохладной, тепло вернется во второй половине июля, в особенности в последние дни.

При этом уходящий июнь в Москве выдастся прохладным. В ночь на четверг, 25 июня, столбики термометров в Москве покажут около 2-7 градусов тепла.