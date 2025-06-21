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01:34, 21 июня 2025Мир

США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета

США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dave Sherrill / Unsplash

Соединенные Штаты направили два военно-транспортных самолета Lockheed C-5M Super Galaxy в район Персидского залива, к границам Саудовской Аравии и Кувейта вблизи Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Отмечается, что первый самолет с бортовым номером RCH2097 вылетел с итальянской авиабазы Авиано 19 июня в 23:26 по московскому времени. Затем лайнер был зафиксирован южнее города Аль-Хардж в Саудовской Аравии. Спустя шесть часов самолет направился обратно в Италию.

Второй борт с номером 85-0003 и позывным RCH1880 вылетел с американской базы Рамштайн в Германии 20 июня в 08:26 по московскому времени. Самолет зафиксировали в воздушном пространстве над Кувейтом в 14:51. Он находился около населенного пункта Аль-Вафра, рядом с границей с Саудовской Аравией.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану. Глава Белого дома объяснил, что не хочет принимать решение сразу, поскольку «есть значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться в ближайшем будущем».

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